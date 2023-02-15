В России могут изменить условия детского туристического кешбэка.

Программа детского туристического кешбэка в 2023 году не будет запущена в привычном для россиян виде. Об этом со ссылкой на Министерство экономического развития РФ и Центра стратегических разработок сообщают «Известия».

На 2023–2025 годы средства в бюджете на детский туристический кешбэк не заложены, однако программу могут перезапустить на новых условиях. Предположительно детский туристический кешбэк сохранится для малоимущих и семей участников СВО.

Несмотря на заявления профильных органов, в турбизнесе сохраняют надежду на то, что кешбэк для туристов вернется: официального объявления правительства о завершении программы до сих пор не было, заметил в беседе с «Известиями» президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Даже не знаю, как эту ситуацию комментировать. Но пока надежда на запуск детского кешбэка еще не потеряна»,

— пояснила глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Между тем детские лагеря Челябинской области открыли бронирование на лето. Родители удивляются дорогим путевкам и ждут кешбэк.

На Южном Урале уже стартует оздоровительная кампания для детей: с 1 марта начнутся заезды в детские санатории по линии социальной защиты.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/programmu-detskogo-turisticheskogo-keshbeka-mogut-perezapustit-na-novykh-usloviyakh/