Жители Челябинской области могут вернуть 15 тыс. рублей за походы в спортзал.

Если вы ходите в фитнес-клуб или ваши дети занимаются в физкультурных секциях, можно вернуть часть затрат за 2022 год. Эта опция есть у специалистов, которые официально трудоустроены и платят подоходный налог.

Максимальная сумма выплаты может быть 15,6 тыс. рублей.

Если в 2022 году вы потратили на фитнес или спортивные секции до 120 тыс. рублей и при этом платите подоходный налог, то можете вернуть 13% от затраченных на занятия спортом средств. Речь идет не только о личных тратах на спорт, но и на физподготовку детей до 18 лет. Такая возможность у россиян появилась с 2022 года.

Возврат средств может идти двумя способами: путем подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ или при обращении с заявлением к работодателю.

Если собираетесь обратиться к работодателю, необходимо будет подтвердить свое право на вычет в ФНС, подав в налоговую инспекцию по месту жительства:

-документы, подтверждающие фактические расходы на фитнес;

-заявление о получении подтверждения права на получение социальных налоговых вычетов.

Не позднее 30 календарных дней налоговый орган направит заявителю и его работодателю уведомление о подтверждении права на вычет. С этого момента работодатель перестанет удерживать с него 13% НДФЛ до момента исчерпания лимита в 15 600 рублей.

Если хотите получить вычет через налоговую, надо предоставить в ИФНС по месту жительства следующие документы:

-декларацию 3-НДФЛ за 2022 год;

-копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

-кассовый чек;

-банковские реквизиты для перечисления денег.

Деньги можно получить не только на себя, но и на детей. Тогда к пакету документов нужно будет добавить свидетельства о рождении. Максимальный размер спортивного налогового вычета на ребенка составляет 6500 рублей.

Важно!

Необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация отвечала определенным требованиям и входила в перечень, утвержденный Министерством спорта РФ. Проверить, входит ли ваш фитнес-клуб в реестр, можно на официальном сайте ведомства.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-mogut-vernut-15-tys-rubley-za-pokhody-v-sportzal/