В Челябинске ищут актеров для съемок фильма про Игоря Курчатова.

В Челябинске ищут актеров для съемок фильма про создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова.

Сейчас творческая группа работает над сценарием и собирают информацию о личности, работе Курчатова и эпохе в целом. Также команда ищет и актеров. На пробы в документальный фильм «Курчатов. Щит и меч холодной войны» приглашаются как профессиональные актеры, так и те, у кого нет специального образования и опыта съемок. Главное, по словам режиссера — натуральная внешность, ведь проект исторический. А во времена Курчатова люди не наращивали ресницы, не делали пирсинг и татуировки.

Для съемок ищут мужчин и женщин всех возрастов, даже пенсионеров. Чтобы принять участие в кастинге, желающим необходимо написать в группу проекта в социальной сети.

https://www.cheltv.ru/v-chelyabinske-ishhut-akterov-dlya-semok-filma-pro-igorya-kurchatova/