Об ухудшении погодных условий.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 21 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Порывы ветра до 17 м/с.
В связи с неблагоприятными метеорологическим явлением повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.