На Госуслугах появилась возможность обезопасить email детей.

На портале Госуслуг появилась функция родительского контроля за перепиской детей до 14 лет по электронной почте.

Как пояснили в министерстве, электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь родители могут создать безопасный детский почтовый ящик через Госуслуги, который включает в себя автоматическую блокировку спама, рекламы и нежелательного контента.

Вход на почту происходит по SMS, поэтому ребенку не придется запоминать пароль. Кроме того, предусмотрена функция проверки входящих. «Все письма от новых отправителей, если их еще не добавили в "белый список", сначала попадают в папку "На проверку", которую видит только родитель. Если родитель их одобрит, письма увидит ребенок», – пояснили в Минцифры.

Почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учетной записи на Госуслугах. Такая возможность есть у родителей, если ребенку еще не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой.

https://dostup1.ru/society/Na-Gosuslugah-poyavilas-vozmozhnost-obezopasit-email-detey_159653.html