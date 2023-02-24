Во вторник Землю накроет мощная магнитная буря.

Во вторник, 28 февраля, ожидается сильная магнитная буря – в часовом поясе Челябинской области она придется на утро.

Максимум продлится примерно с 5 до 11 часов утра. Далее магнитосфера начнет успокаиваться и к 17 часам придет в норму.

В период пика геомагнитной бури метеозависимые люди могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. Возможны перебои в работе техники, мобильной связи и интернета.

Напомним, что магнитные бури происходят во время периодических вспышек на Солнце, когда плазма вырывается в космическое пространство. В виде солнечного ветра это вещество достигает Земли. А так как наша планета имеет магнитное поле, то под воздействием солнечного ветра в нем происходят моментальные хаотичные изменения, которые оказывают влияние на всех обитателей.

Фото с сайта pronedra.ru

https://dostup1.ru/society/Vo-vtornik-Zemlyu-nakroet-moschnaya-magnitnaya-burya_159791.html