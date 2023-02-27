Гатиятулин еще на сезон останется главным тренером «Трактора».

Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Трактора», несмотря на непопадание команды в плей-офф.

Ранее появилась информация о том, что Гатиятулин будет отправлен в отставку, несмотря на действующий до 2024 года контракт, а решение было принято на уровне правительства Челябинской области.

«Было решено дать возможность исправить ситуацию в следующем сезоне. Потенциал и ресурсы у клуба и команды есть, и результат в виде бронзы Иван Савин и Анвар Гатиятулин давали сезоном раньше», – сообщил источник «РБ Спорту».

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» набрал 72 очка в 68 матчах, занял девятое место на Востоке и не попал в плей-офф. В прошлом году челябинская команда выигрывала бронзовые награды по итогам сезона.

https://dostup1.ru/society/Gatiyatulin-esche-na-sezon-ostanetsya-glavnym-trenerom-Traktora_159868.html