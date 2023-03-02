Сотрудники ДПС ОГИБДД задержали нетрезвого водителя, не имеющего водительского удостоверения.

2 марта в вечернее время инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск был остановлен «Ниссан Кашкай» под управлением 53 – летнего жителя Озерска. Мужчина не имел водительского удостоверения, к тому же по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Полицейские установили, что он ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортным средством.

По данному факту отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.