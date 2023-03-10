Губернатор Текслер поручил немедленно очистить кровли зданий от льда/

Губернатор Челябинской области прокомментировал случаи падения сосулек, после которых дети получили серьезные травмы. Алексей Текслер дал несколько поручений.

Напомним, за последние стуки сразу два таких инцидента произошли в регионе: в Магнитогорске пострадавший выжил, а вот мальчика в Фершампенуазе спасти не удалось. Обстоятельства случившегося выясняют следователи, губернатор также поручил провести служебные проверки.

«Еще одно поручение главам и ответственным коммунальным службам. Нужно немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану — полетят головы», — заявил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Также глава региона призвал жителей сообщать о тех местах, где крыши от сосулек не очищены, для своевременного реагирования.

https://www.cheltv.ru/ochistit-krovli-zdanij-ot-lda/