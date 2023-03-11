Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.03.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник, 13 марта 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 3 ° С

• атмосферное давление 746 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82 %

• ветер южный 2-4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения

Музрукова 2,2А,3,4,5,6,7,8,9, Колыванова 38, 38а, 40, 42, 42а, с 44 по 51, 53, 55, 57, 59, Комсомольская 12, 18, 20, с 22 по 29, Ленина со 2 по 11, Парковая 2а, 4, 6 с 9 до окончания.

К Маркса 20-6п с 9 до 12 часов.

Гайдара 23-3,4п, Дзержинского 59-1п с 9 до 13 часов.

Луначарского 23-1п с 16 до 17 часов.

2 В сетях электро-снабжения:

Космонавтов 2,4,6,8, Ленинградская 7,9,11, Набережная 25,27 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Луначарского 7 с 8.30 до 17 часов

К Маркса 20-6п с 9 до 12 часов

Гайдара 23-3,4п, Дзержинского 59-1п с 9 до 13 часов

К Маркса 16-1п с 11 до 16 часов

Вниманию жителей города!

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ ММПКХ по адресу: г. Озерск, ул. Красноармейская, здание № 5, с 14 по 16 марта 2023 г. включительно будет перекрыто движение для автомобильного транспорта по данному участку автодороги. Движение автомобильного транспорта будет организовано по объездному пути через проезд, прилегающий к территории организации ООО «СпецБурМаш», расположенной по адресу: г. Озерск, ул. Красноармейская, здание № 16.

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 марта 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 3-8°, на востоке области до минус 13°, днём плюс 3-8°, в низинах до минус 2°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 184 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54009/