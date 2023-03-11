23 и 24 марта «Волшебство звука» в Озерске: прослушивание молодых музыкантов и концерт членов жюри.

С 17 по 25 марта в Челябинской области пройдет X Международный конкурс «Волшебство звука». Этот проект уже стал родным для нашего города.

С 2016 года Озерск встречает у себя в гостях молодых талантливых исполнителей – мастеров Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука», среди которых как уже полюбившиеся озерской публике музыканты, так и новые для нас имена.

23 и 24 марта на базе Детской музыкальной школы №1 состоятся конкурсные прослушивания молодых музыкантов – учащихся образовательных учреждений в области культуры и искусства.

24 марта (пятница) в 18:00 в филармоническом зале Детской музыкальной школы №1 состоится концерт членов жюри.

Сергей Журавель (флейта) – солист Национального филармонического оркестра России п/у Народного артиста СССР Владимира Спивакова. Совмещает активную концертную деятельность с педагогической деятельностью, являясь преподавателем по классу флейты в Центральной музыкальной школе при МГК имени П.И. Чайковского. Лауреат многочисленных международных конкурсов. Тесно сотрудничает с различными коллективами, актерами и композиторами России. Сергей активно концертирует по городам России, Швейцарии, Швеции, Германии, Голландии, Италии. В 2014 году компанией «Russian Disc» был выпущен сольный диск Сергея, с произведениями для флейты отечественного композитора Валерия Кикты, среди которых есть произведения, посвященные Сергею. В 2014 году удостоился премии имени И.С. Козловского. Участник различных фестивалей, среди которых «Московская осень», «Времена года», «Творческая молодёжь консерватории», «Собираем друзей…», «Моцарт-марафон», «Точка отсчета», «Светозвоны», «Арфовое искусство России» и другие.

С 2016 года артист фирмы «Wm.S. Haynes Сo. Flute».

Иосиф Пуриц (баян) получил своё первое лауреатское звание на Международном конкурсе «Классика нова» в Германии. С тех пор музыкант начал вести интенсивную творческую жизнь. Ежегодными становятся его победы на Международных конкурсах, участие в различных фестивалях, концертах в России и за рубежом. Иосиф явился первым ребёнком в России, победившем на Международном конкурсе в Клингентале в категории до 12 лет. Неоднократно он выступал на Международном фестивале «Баян и баянисты» в Москве. В течение многих лет был стипендиатом благотворительных фондов «Новые Имена», Владимира Спивакова.

В 2013 г. Иосиф выиграл высший гранд объединенного комитета Королевских школ музыки (ABRSM) на обучение в Королевской академии музыки в г. Лондон (Великобритания), которую закончил с отличием в 2017 г. Обучался в классе профессора Овена Маррея. В 2015 г. баянист стал первым в истории классическим музыкантом «BBC Introducing». Иосиф Пуриц – «Музыкант года» (2011) по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение».

Мария Смердова (фортепиано) – лауреат международных конкурсов, президент Благотворительного Фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука», член экспертной группы МБФ В.Спивакова, президент Международного проекта «Великие имена искусства», Член центра ЮНЕСКО, художественный руководитель и председатель оргкомитета Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука».

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефонам: 2-51-44, 2-56-45 в рабочее время.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54013/