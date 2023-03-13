По всей Челябинской области началась акция ГИБДД «Пешеход».

В Челябинской области 14 марта началось профилактическое мероприятие «Пешеход» – до 20 марта экипажи ДПС будут дежурить у пешеходных переходов для профилактики наездов и останавливать нарушителей.

Акция направлена как на водителей, у которых будут контролировать предоставление преимущества пешеходам, так на тех, кто не за рулем. У них будут проверять наличие светоотражающих деталей одежды, особенно в темное время, и следить за переходом проезжей части в неположенном месте.

По данным ГИБДД, за два месяца текущего года в Челябинской области произошло 105 ДТП с участием пешеходов, в которых семь человек погибли и 103 получили травмы.