Благодарим за огромный вклад в сохранение здоровья детей.

16 марта поздравления со знаменательным юбилеем принимает старейший врач-хирург Озерска Надежда Бадукина. Общий стаж работы Надежды Николаевны в здравоохранении более 67 лет, но и в свой день рождения она была на рабочем месте.

Цветы и поздравления были до 13 часов, а дальше по графику – снова приём маленьких пациентов.

До начала рабочего дня именинницу в детскую поликлинику пришли поздравить заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько.

– Уважаемый наш доктор, поздравляем вас с юбилеем. Цветы и поздравления, которые мы сегодня вручаем – это знак уважения от всех жителей нашего округа, поскольку в Озерске, наверное, нет человека, который не знал бы кто такая Надежда Николаевна.

Ваш энтузиазм и ваше искреннее желание помочь людям – это хороший урок для всех нас. Примите благодарность за то, что вы есть, за то, что вы всегда готовы делиться своим бесценным опытом и добротой, мы бесконечно вас любим, – поздравил Надежду Николаевну Олег Ланге.

Тёплые слова адресовала уважаемому врачу Валентина Сылько:

– Вы не только учитель и образец для своих коллег, вы пример настоящей женщины, человека с большой буквы, пример того, как надо достойно держаться в форме и быть активным в любом возрасте. Мы вас любим, ценим и поддерживаем, надеемся, что будем вместе работать долгие годы, вместе пропагандировать здоровый образ жизни среди жителей округа. Крепкого здоровья, любви и внимания родных и близких.

Надежда Николаевна даже в свой день рождения продолжает говорить о важном значении физической культуры для здоровья детей и полноценного активного долголетия взрослых:

– Я всегда говорю, что медицина и физкультура – это одно ведомство, одно от другого нельзя отделить. Мне очень хочется, чтобы были здоровы озерские дети, поэтому я продолжаю посещать детские сады, школы и рассказывать о том, что необходимо постоянно делать зарядку. Хорошо начинать день с утренней зарядки. Это ежедневный глоток бодрости. Всего несколько минут, но что сравнится с ней по простоте, доступности и силе благотворного влияния на организм.

Закалка и любовь к физкультуре формируются именно в детстве. Мы все родители и мы все знаем: когда наши дети здоровы, то и мы чувствуем себя хорошо.

В день юбилея рядом с Надеждой Николаевной была её дочь, которая прилетела поздравить её из Москвы. Надежду Николаевну уважают и любят коллеги, в этот день они также были рады поздравить её и пожелать всего самого доброго. Поздравительный адрес от коллектива детской поликлиники имениннице передала заведующая Любовь Бабушкина. Почётную грамоту за значительный вклад в сохранение здоровья детей Озерского городского округа, за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием со дня рождения от имени главы округа Евгения Щербакова вручила заместитель главного врача по педиатрии Клинической больницы №71 Людмила Шатайлова.

Справочно:

Бадукина Надежда Николаевна – одна из старейших врачей-хирургов Клинической больницы № 71. За более чем 67 лет работы в здравоохранении она проявила себя грамотным, высококвалифицированным, разносторонним, ответственным специалистом, постоянно совершенствующим свои знания и практические навыки в области детской хирургии. Как специалист владеет большим объемом теоретических знаний и практических навыков.

Надежда Бадукина оказывает первичую медико – санитарную помощь по профилю «Детская хирургия», ведет амбулаторный прием с лечебно – диагностической, профилактической целью. На протяжении всей трудовой деятельности провела огромное число операций различного рода. Надежда Николаевна постоянно повышает свои теоретические знания: имеет удостоверение и сертификат специалиста. В настоящее время активно проходит обучение на портале непрерывного медицинского образования.

Надежда Николаевна проводит огромную работу среди школьников города по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата. Ежемесячно проводит родительские собрания в поликлинике по итогам профосмотров детей с учетом выявленной патологии и их оздоровлению. Ежегодно проводит тесты по оценке физического развития детей, обучающихся в школах города. Все годы ведет группы корректирующей гимнастики для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с согласия родителей детей демонстрирует комплекс упражнений для профилактики и лечения сколиозов. Участвует в работе военно-врачебной комиссии по первоначальной постановке юношей на воинский учет. У неё всегда высокие показатели работы с детьми, состоящими на диспансерном учете. На протяжении многих лет она участвует в диспансеризации детей-сирот Озерского городского округа. У Надежды Николаевны наблюдаются 26 детей-инвалидов с хирургической и ортопедической патологией, к каждому из них у врача индивидуальный подход с программой реабилитации, которую она составляет сама.

За заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья Бадукина Надежда Николаевна была неоднократно поощрена, имеет федеральные и региональные награды, государственную награду – медаль Луки Крымского (2022 г.).

С 1949 года, с момента начала обучения в институте началась и спортивная жизнь Надежды Николаевны, а именно, с занятий по спортивной гимнастике. Ее первым тренером стал студент физкультурного института Борис Палкин, который впоследствии подготовил олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину. Через год занятий - 3 разряд, 1 место в соревнованиях по спортивной гимнастике среди смоленских вузов и участие в соревнованиях на первенстве медвузов СССР. В 1954 году от г. Смоленска Надежда Бадукина была включена в команду гимнастов, которая выступала на Всесоюзном параде физкультурников в Москве на стадионе «Динамо».

В 1955 г. окончила институт с красным дипломом. И с 1956 года работает в КБ №71. Общий стаж работы Надежды Николаевны - 68 лет! И на протяжении всего этого времени она беззаветно предана спорту и работе.

В 1956 г. была включена в команду по спортивной гимнастике от города и выступила в Москве на Спартакиаде народов СССР. За выступление в сводной колонне гимнастов профсоюзов получила благодарность от председателя ВЦСПС В. Гришина.

Окончив выступления по спортивной гимнастике, занималась другими видами спорта: 1 место – в зимнем многоборье (1976, 1992 гг.), 1 место – в легкоатлетическом кроссе (1983 г.). В 1980 г. – гость Олимпиады-80.

В настоящее время также уделяет большое внимание своей физической форме – лыжи, бег, плавание, регулярные упражнения. И одно из последних достижений – Золотой знак ГТО, который она получила в 2022 году, сдав нормативы в возрасте 89 лет.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54048/