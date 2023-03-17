ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на масштабный день открытых дверей.

Масштабный день открытых дверей пройдет в главном корпусе ЮУрГУ в воскресенье, 26 марта, в 12:00. Абитуриентам и их родителям презентуют актуальную информацию о крупнейшем южноуральском вузе, сообщает пресс-служба университета.

Для родителей будет работать консультационный центр, где все желающие смогут получить необходимую информацию о правилах приема в вуз, календаре абитуриента, льготах и дополнительных баллах.

Также участникам встречи расскажут о возможности прохождения военной подготовки в единственном в области и самом крупном в России военном учебном центре ЮУрГУ.

Мероприятие пройдет по адресу: проспект Ленина, 76 (актовый зал).

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuurgu-priglashaet-abiturientov-i-ikh-roditeley-na-masshtabnyy-den-otkrytykh-dverey/