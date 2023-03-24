Уникальному творческому проекту исполнилось десять лет.

С 17 по 25 марта в Челябинской области проходил X Международный конкурс «Волшебство звука». Закрытие юбилейного конкурса состоялось в Озерске.

В юбилейном сезоне очный тур конкурса проходил в одиннадцати регионах: Московской, Курганской, Мурманской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Камчатском и Краснодарском крае, Республиках Карелия, Адыгея и Саха (Якутия).

23 марта состоялось прослушивание молодых музыкантов, учащихся образовательных учреждений в области культуры и искусства, 24 марта в филармоническом зале Детской музыкальной школы №1 прошёл концерт членов жюри.

В концертной программе прозвучали произведения А. Вивальди, А. Пьяццола, С. Рахманинова и других отечественных и зарубежных композиторов.

О том, как прошли эти два фестивальных дня в Озерске рассказала директор Детской музыкальной школы №1 Лариса Кузнеченкова:

– Озерск является основным ключевым городом из тех, кто принимает участие в проекте «Волшебство звука», поскольку у нас проходит не только конкурс, но и выездная творческая школа.

От Озерска в этом году в конкурсе участвовали шестьдесят номинантов: инструменталисты, вокалисты, ансамбли народных инструментов. У нас получился замечательный конкурсный день, все были очень вдохновлены, все с удовольствием выступили, все большие молодцы и дети, и преподаватели. Кроме того, от Детской музыкальной школы №1 выступили два молодых преподавателя, мы очень рады, что у нас есть новые творческие силы, которые показывают своё исполнительское мастерство – это домбристка Ксения Попкова и барабанщик Артём Алексеенко, который сегодня исполнил свою программу на ксилофоне в сопровождении оркестра народных инструментов.

В состав жюри в этом году вошли: художественный руководитель конкурса Мария Смердова, лауреат международных конкурсов, баянист Иосиф Пуриц, солист национального оркестра Владимира Спивакова, флейтист Сергей Журавель.

Своими впечатлениями от пребывания в Озерске поделилась и художественный руководитель конкурса Мария Смердова:

– Мы счастливы, что у нас такой торжественный момент – закрытие нашего юбилейного конкурса проходит именно в Озерске, потому что с этим городом очень много связано и воспоминаний, и впечатлений, и эмоций, и чувств. Здесь нас окружают по-настоящему родные люди, близкие друзья, единомышленники. Здесь испытываешь чувство гордости, когда видишь, как пополняется наше творческое поколение. Ребята, которые совсем недавно приходили к нам дошколятами, сейчас они уже показывают своё мастерство.

Мы увидели, как солисты-педагоги так прекрасно выступают с оркестром. Музыкальная школа - это гордость и достояние Озерска. Школа может показать высочайший профессиональный уровень, мы очень счастливы, что закрытие фестиваля проходит именно здесь, в Озерске.

Как и в прошлом году, победители конкурса станут участниками летней выездной творческой школы, которая будет проходить с участием оркестра народных инструментов ДМШ №1.

– Мы очень рады с ним выступить, – подчеркнула Мария Смердова. – Приезд оркестра в Москву, где он выступил на сцене Российской академии музыки имени Гнесиных, получил огромный резонанс. Они выступили с потрясающими музыкантами. Дети играют настолько профессионально, что у многих музыкантов появилось желание выступить вместе с ними.

– Дети очень открытые, очень светлые, подготовленные, очень стараются, радуются возможности выступить на сцене, получают от происходящего огромное удовольствие, – отметил член жюри Сергей Журавель.

Об уникальности и неповоторимой атмосфере каждого фестиваля говорил и Иосиф Пуриц:

– Конкурсные прослушивания, концерт, всё, что связано с музыкой и творчеством – это процесс, который не поддаётся абсолютно точному повторению. Естественно, что каждый раз мы будем слышать новых ребят, мы будем встречать и наших старых друзей, но они уже чему-то научились и показывают себя в новом качестве. Как исполнитель я могу сказать, что нет концерта, который повторяется дважды.

На память об Озерске членам жюри были вручены памятные подарки от социального партнёра проекта «Волшебство звука» ФГУП «ПО «Маяк».

Справочно:

С 2016 года Озерск встречает у себя в гостях молодых талантливых исполнителей – мастеров Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука», среди которых как уже полюбившиеся озерской публике музыканты, так и новые для нас имена.

Мария Смердова (фортепиано) – лауреат международных конкурсов, президент Благотворительного Фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука», член экспертной группы МБФ В.Спивакова, президент Международного проекта «Великие имена искусства», Член центра ЮНЕСКО, художественный руководитель и председатель оргкомитета Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука».

Сергей Журавель (флейта) – солист Национального филармонического оркестра России п/у Народного артиста СССР Владимира Спивакова. Совмещает активную концертную деятельность с педагогической деятельностью, являясь преподавателем по классу флейты в Центральной музыкальной школе при МГК имени П.И. Чайковского. Лауреат многочисленных международных конкурсов. Тесно сотрудничает с различными коллективами, актерами и композиторами России. Сергей активно концертирует по городам России, Швейцарии, Швеции, Германии, Голландии, Италии. В 2014 году компанией «Russian Disc» был выпущен сольный диск Сергея, с произведениями для флейты отечественного композитора Валерия Кикты, среди которых есть произведения, посвященные Сергею. В 2014 году удостоился премии имени И.С. Козловского. Участник различных фестивалей, среди которых «Московская осень», «Времена года», «Творческая молодёжь консерватории», «Собираем друзей…», «Моцарт-марафон», «Точка отсчета», «Светозвоны», «Арфовое искусство России» и другие.

С 2016 года артист фирмы «Wm.S. Haynes Сo. Flute».

Иосиф Пуриц (баян) получил своё первое лауреатское звание на Международном конкурсе «Классика нова» в Германии. С тех пор музыкант начал вести интенсивную творческую жизнь. Ежегодными становятся его победы на Международных конкурсах, участие в различных фестивалях, концертах в России и за рубежом. Иосиф явился первым ребёнком в России, победившем на Международном конкурсе в Клингентале в категории до 12 лет. Неоднократно он выступал на Международном фестивале «Баян и баянисты» в Москве. В течение многих лет был стипендиатом благотворительных фондов «Новые Имена», Владимира Спивакова.

В 2013 г. Иосиф выиграл высший гранд объединенного комитета Королевских школ музыки (ABRSM) на обучение в Королевской академии музыки в г. Лондон (Великобритания), которую закончил с отличием в 2017 г. Обучался в классе профессора Овена Маррея. В 2015 г. баянист стал первым в истории классическим музыкантом «BBC Introducing». Иосиф Пуриц – «Музыкант года» (2011) по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54149/