«Атомкласс» Озерска — участник XX регионального Конкурса.

18 марта в г. Екатеринбурге состоялся XX региональный Конкурс учебно-исследовательских проектов «Курчатовские чтения» Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС провела в Уральском федеральном университете конкурс школьных исследовательских работ «Курчатовские чтения». Его участниками стали команды учащихся «атомклассов» проекта «Школа Росатома» из городов Заречный, Новоуральск и Лесной Свердловской области; Снежинск и Озёрск Челябинской области.

Команда МБОУ СОШ №32, представлявшая г. Озерск на этом конкурсе, заняла достойное 2 место! Поздравляем!

Ребята работали над проектом в области искусственного интеллекта. Они создавали приложение-прототип информационной системы. На основе методов машинного обучения оно определяет: является ли введённый текст сообщением о ЧС.

Кроме защиты проектов школьники прослушали серию лекций от приглашённых экспертов, а также посетили с экскурсией Уральский энергетический институт УрФУ, в котором обучаются многие будущие атомщики.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54178/