«Атомкласс» Озерска — участник XX регионального Конкурса.

18 марта в г. Екатеринбурге состоялся XX региональный Конкурс учебно-исследовательских проектов «Курчатовские чтения» Белоярской АЭС.
Белоярская АЭС провела в Уральском федеральном университете конкурс школьных исследовательских работ «Курчатовские чтения». Его участниками стали команды учащихся «атомклассов» проекта «Школа Росатома» из городов Заречный, Новоуральск и Лесной Свердловской области; Снежинск и Озёрск Челябинской области.
Команда МБОУ СОШ №32, представлявшая г. Озерск на этом конкурсе, заняла достойное 2 место! Поздравляем!
Ребята работали над проектом в области искусственного интеллекта. Они создавали приложение-прототип информационной системы. На основе методов машинного обучения оно определяет: является ли введённый текст сообщением о ЧС.
Кроме защиты проектов школьники прослушали серию лекций от приглашённых экспертов, а также посетили с экскурсией Уральский энергетический институт УрФУ, в котором обучаются многие будущие атомщики.