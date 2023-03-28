Что нужно знать о новых правилах передвижения на электросамокатах.

На улицах Челябинской области вновь появились электросамокаты и первые катающиеся на них. О правилах катания напомнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

1. Запрещено двигаться со скоростью более 25 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях — более 20 км/ч.

2. На зебре водителю необходимо сойти с транспорта и пройти вместе с самокатом пешком.

3. Дети младше 7 лет могут кататься на самокате только по тротуару, пешеходным или велосипедным дорожкам и только в сопровождении взрослых.

4. Дети в возрасте от 7 до 14 лет должны двигаться только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

5. Подростки старше 14 лет могут кататься по велосипедной инфраструктуре, а также в пределах пешеходных зон, если масса транспорта не превышает 35 кг.

Также добавим, что на самокатах разрешено ездить только в одиночку, необходимо держаться за руль и включать свет в темное время суток. Запрещено выезжать на проезжую часть и управлять самокатом пьяным.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chto-nuzhno-znat-o-novykh-pravilakh-peredvizheniya-na-eletrosamokatakh/