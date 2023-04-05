Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.04.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница, 07 апреля 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: -2 ° С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 54 %

• ветра Северо-восточный 8м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

К.Маркса 16 – 1п с 9 до 12 часов

Гайдара 26 – 13п, К. Маркса 4 – 8 п, Дзержинского 53 – 3п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения:

Колыванова 13, с 15 по 37, Музрукова 2/2, 3, Комсомольский проезд 10,11,13, с 16 по 19,

Мишенкова 5,8,10, М.Кольцевая 1,2,3,5,7,9 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Семенова 13, К.Маркса 9 с 9 часов до окончания работ

К.Маркса 16 – 1п с 9 до 12 часов

Гайдара 26 – 13п, К. Маркса 4- 8п,

Дзержинского 53 – 3п с 9 до 13 часов

Уважаемые озерчане!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Рекомендации населению при выходе на лед!

• Соблюдение мер предосторожности на льду - это главное условие предотвращения несчастных случаев!

• Прежде чем выйти на лед, необходимо проверить его прочность ударом палки: если лед пробивается и на его поверхности появляется вода, то идти по нему и рыбачить на нем нельзя!!!

• Выходить на лед лучше всего с напарником, имея при себе крепкую веревку длиной 12-15 метров. Один ее конец должен заканчиваться грузилом весом 400-500 граммов, другой – завязан петлей.

• Вместо веревки может быть доска длиной 1,5-2 метра и шириной не менее 15 сантиметров. В случае попадания в прорубь или трещину при помощи веревки и доски незадачливый рыболов быстро выберется на крепкий лед.

• Еще необходимо помнить, что нельзя при рыбной ловле пробивать много лунок на небольшой площади.

• При необходимости следовать по льду группой, нужно идти гуськом, на расстоянии друг от друга три-шесть метров.

• В случае опасности звоните 112.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 апреля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в юго-западных районах до умеренных, ночью и утром местами гололедные явления. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7°, на юге до плюс 2°, днем плюс 2-7°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54281/