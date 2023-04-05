Назначен новый руководитель Культурно-досугового центра.

С 6 апреля к исполнению обязанностей директора МБУ «Культурно-досуговый центр» приступил Антон Николаевич Караваев.

Антон Караваев с 2018 года работал администратором в кинотеатре «Октябрь» МУП «Экран». С 2021 года он возглавил предприятие. За время работы в должности директора Антону Николаевичу удалось провести модернизацию оборудования, пройти через непростой период ковидных ограничений и санкций, но при этом возобновить коммерческий прокат фильмов и предотвратить банкротство МУП «Экран». Среди жителей города стали популярными онлайн трансляции спортивных мероприятий. Кинотеатр активно сотрудничает со школами, для учащихся демонстрируются фильмы патриотической направленности. В настоящее время предприятие динамично развивается.

Кроме того, он организовал на базе муниципального предприятие проведение социально-значимых мероприятий: показ фильмов для детей-сирот, для многодетных семей, показ фильмов с тифлокомментированием для инвалидов по зрению.

– В период ковидных ограничений мы сотрудничали с нашими медиками, не скажу, что это было просто, но мы пошли навстречу, организовали кабинет для вакцинации, постарались создать условия и для медиков, и для жителей.

Несмотря на трудности, в 2023 году в новогодние праздники кинотеатр посетили более шести тысяч человек и впервые за последние годы трём десяткам зрителей даже не хватило места, они взяли билеты на сеанс на следующий день. Мы собирали полные залы, но при этом всем было уютно, тепло, комфортно. Зрители выходили счастливые и довольные, – рассказал о своём опыте работы Антон Караваев.

Многое зависит от контента, но, если на рынке появляются киноновинки, которые озерские зрители ждут, они уже знают, что в «Октябре» они обязательно смогут их посмотреть с хорошим звуком с хорошим качеством на большом экране, в просторном зале, в удобное для них время. Сейчас у зрителей возвращается интерес к отечественному кино и, я считаю, что наши фильмы - лучшие, после их просмотра всегда есть эмоции, мы или грустим, или радуемся вместе с героями фильмов.

Антон Николаевич родился и вырос в Озерске, имеет высшее экономическое образование (в 2009 году окончил Южно-Уральский государственный университет). Свои организаторские способности, лидерские качества и умение эффективно взаимодействовать с общественными организациями продемонстрировал ещё в 2006 году, когда организовал и возглавил озерский штаб Молодой Гвардии партии «Единая Россия», ранее возглавлял молодёжную Общественную палату при Собрании депутатов округа.

В качестве директора Культурно-досугового центра Антон Николаевич свою первоочередную задачу видит в укреплении материально-технической базы учреждения, в оказании помощи творческому коллективу:

– Коллектив в учреждении работает профессиональный, сплочённый, все на своих местах работают много лет, я думаю, что правильно доверить творчество профессионалам, а моя задача создать все условия для их развития, для того, чтобы зрители с радостью приходили в наши замечательные дворцы культуры, была возможность реализоваться и детям, и старшему поколению.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54282/