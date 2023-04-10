Гибдд задержало нетрезвого без прав.

На прошлой неделе во время несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск был остановлен автомобиль «Опель Астра» под управлением 33 – летнего жителя Озерска.

Мужчина не имел водительского удостоверения, к тому же по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Полицейские установили, что он ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортным средством.

По данному факту отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.