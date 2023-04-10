Озерские кладбища приводят в порядок к родительскому дню.

Подрядчики убирают территорию кладбищ ежедневно. Кроме того, проводится акарицидная обработка, к 25 апреля она будет выполнена на территории всех кладбищ.

Напомним, что в Озерске расположено три кладбища: «Городское», «Берёзовая роща» и «Новая первая очередь», а также кладбище в посёлке Метлино. 12 апреля, в частности, в Метлино уже была проведена акарицидная обработка.

Общая площадь погостов (включая кладбище в посёлке Метлино) составляет более 80 га. По информации УКСиБ, на каждом кладбище оборудовано специальное место для сбора мусора в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кроме того, на территории кладбищ проводится подметание проездов. В связи с этим специалисты УКСиБ предупреждают жителей о том, что во время проведения механизированной уборки некоторые проезды будут временно перекрыты для движения личного автотранспорта. Баки будут наполнены водой на следующей неделе, поскольку в ближайшие дни прогнозируется понижение температуры воздуха ниже ноля.

Если граждане заметили аварийные деревья, а также любую другую информацию, касающуюся содержания территории кладбищ, можно сообщить в УКСиБ (ул. Индустриальная,3 кабинет №3, телефон 7-56-07).

Работники УКСиБ обращаются к жителям округа с просьбой: собранный на могилах мусор выносить на специально отведенные места, или вынести к дороге – туда, где может проехать техника. Ухаживая за родными могилами, наши предки старались и всю территорию кладбища оставлять в чистоте, важно сохранять эту традицию и сегодня.

Информация и фото УКСиБ.