В городском парке проводится ревизия электрических сетей.

Уважаемые жители округа!

В связи с проведением ревизии электрических сетей городского парка с 10.04.2023 г. на аллеях «Спортивная» и «Сосновая» не будут работать светильники на опорах №№ 40,43,46,49,52,55,58,61,65,68. Подробнее