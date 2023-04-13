МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Челябинской области.

«Ночью 15 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в южной половине пройдет снег, мокрый снег, местами – сильный, прогнозируются гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), местами – сильные», – говорится в экстренном предупреждении.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи, вал деревьев, отмечают в ГУ МЧС по Челябинской области.

По информации синоптиков, ночью 15 апреля в регионе будет минус 7-12, в низинах – до минус 15. Днем в субботу воздух прогреется до плюс 1-6.

https://dostup1.ru/society/MChS-preduprezhdaet-ob-uhudshenii-pogody-v-Chelyabinskoy-oblasti_161834.html