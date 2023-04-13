15-го апреля стартовало онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году.

Третье Всероссийское онлайн-голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование за общественные территории для благоустройства в 2024 году началось 15-го апреля и продлится до 31 мая.

На голосование в Озерском городском округе будут вынесены 10 объектов благоустройства. Проголосовать за них сможет каждый житель, начиная с 14-летнего возраста. По словам заместителя главы округа Александра Бахметьева, в Озерске завершена подготовка к рейтинговому голосованию за объект благоустройства 2024 года. Процедура онлайн – голосования многим уже знакома. В прошлом году в ней приняли участие более 13 тысяч озерчан. Большинство проголосовали за обновление сквера 40-летия Победы.

Проголосовать можно будет на странице 74.gorodsreda.ru в личном кабинете на портале Госуслуг или с помощью волонтёров. Платформа начнёт работу в субботу, 15 апреля.

Перечень общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2024 году, из которых жители Озерского городского округа в ближайшие недели выберут победителей.

1. Благоустройство входной группы в парк культуры и отдыха, пер. Поперечный, 9

2. Благоустройство детской игровой площадки п. Бижеляк, ул. Гагарина, 22

3. Благоустройство детской игровой площадки. Озерский городской округ, д. Селезни, ул. Шоссейная, 28

4. Благоустройство сквера Первостроителей, ул. Космонавтов, 27

5. Благоустройство пешеходной зоны, п. Метлино, ул. Федорова, 3

6. Благоустройство пешеходной дорожки между домами №10 и №11, Комсомольский проезд

7. Благоустройство территории вдоль дома № 6 со стороны дороги, мкр. Заозерный

8. Благоустройство береговой зоны от озера Иртяш до КПП, мкр. Заозерный, 12

9. Благоустройство береговой зоны между окружной дорогой и озером Иртяш, мкр. Заозерный, 6

10. Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь», Космонавтов, 20.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54359/