Первомай в Озерском городском округе пройдет в городских парках.

В этом году меняется формат проведения первомайских праздников: праздничные мероприятия, на которые можно прийти семьей, пройдут на площадках детского и городского парков.

В детском парке в 12:00 стартует праздничная программа, посвященная открытию летнего сезона. Выступят творческие коллективы учреждений культуры. В программе: игры, конкурсы, розыгрыши призов, катание на аттракционах.

В городском парке в 14:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов округа.

1 мая, в 15:00 на территории стадиона бывшей школы № 40 (ул. Бажова, 14) состоится спортивно-развлекательная программа, подготовленная коллективом Центра культуры и досуга молодежи «Мир».

В поселках Метлино и Новогорный праздничные программы пройдут в ДК «Синегорье» и ДК «Энергетик».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54472/