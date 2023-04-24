На сегодняшний день более полутора тысяч озерчан отдали свой голос за объекты благоустройства в округе.

В Озерском городском округе, как и по всей стране, продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что голосование проходит с 15 апреля по 31 мая текущего года за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году.

На голосование в Озерском городском округе вынесены 10 объектов благоустройства. Проголосовать за них может каждый житель, начиная с 14-летнего возраста. Процедура онлайн – голосования многим уже знакома. В прошлом году в ней приняли участие более 13 тысяч озерчан. Большинство проголосовали за обновление сквера 40-летия Победы.

Проголосовать можно на странице 74.gorodsreda.ru или с помощью волонтёров: для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона и подтвердить свое участие кодом, который придет на указанный номер.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54476/