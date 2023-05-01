В мае жителей Южного Урала ожидают две мощные магнитные бури.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала прогноз геомагнитной обстановки на май – согласно этим данным, ближайший месяц будет сравнительно спокойным, с отдельными краткосрочными периодами возмущений.

Как и в предыдущие два месяца магнитные бури могут возникнуть в двадцатых числах. И одна из них будут очень сильной.

Первое, самое сильное, возмущение магнитосферы прогнозируется 21 мая. По шкале магнитных бурь оно достигнет значения G4 – четвертого уровня из пяти.

Второй всплеск ожидается на следующий день, 22 мая. Но он будет значительно слабее и составит G1.

https://dostup1.ru/society/V-mae-zhiteley-Yuzhnogo-Urala-ozhidayut-dve-moschnyh-magnitnyh-buri_162474.html