Минэкологии порекомендовало южноуральцам отказаться от запуска шаров на 9 мая/

В преддверии Дня Победы и последних звонков жителям Челябинской области порекомендовали ограничить массовый и бесконтрольный запуск воздушных шаров, светошаров, небесных фонариков.

В Минэкологии рассказали, что сдувшиеся гелиевые шары падают в водоемы и на землю, где их часто проглатывают рыбы и другие животные, что приводит к гибели. Вещества из батареек от световых шаров при разложении попадают в почву и воду, причиняя непоправимый вред природе и здоровью человека. Серьезную опасность представляют и «китайские фонарики». Их проволочный каркас смертельно опасен для небольших зверей, попадающих в него, как в ловушку.

«Запущенные в небо шары и фонарики – это красивое и впечатляющее зрелище, но такая минутная радость наносит природе непоправимый вред: становится причиной гибели птиц и других животных, растений, приводит к пожарам в лесах и населенных пунктах, а батарейки от световых шаров содержат очень вредные вещества – магний, олово, ртуть, никель, свинец, кадмий и цинк», – рассказала начальник управления экологического просвещения Марина Дымова.

Южноуральцам посоветовали в память о важном событии высадить деревья или необычные цветы, изготовить и установить кормушки для птиц.

https://dostup1.ru/society/Minekologii-porekomendovalo-yuzhnouraltsam-otkazatsya-ot-zapuska-sharikov-na-9-maya_162565.html