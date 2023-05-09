У Вечного огня – живая связь времён и поколений

«Вечерняя зоря» - традиционное мероприятие, которое проводится в Озерске накануне 9 мая в память о воинах-освободителях нашей Родины, геройски погибших во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг).

С каждым годом воинский ритуал у Вечного огня собирает вместе все больше и больше жителей, считающих своим долгом выразить благодарность героям, боровшимся против фашизма. В числе участников «Вечерней зори» всегда - руководители муниципалитета и ФГУП «ПО «Маяк», ветераны и юные озерчане, представители общественных объединений, военнослужащие, волонтеры.

Вечером 8 мая церемонию, приуроченную к 78-ой годовщине Великой Победы, открыл врио командира 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии России полковник Сергей Бернадский.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подчеркнул незримую связь времён и поколений между героями Великой Отечественной войны и воинами Российской армии, которые проявляют мужество и стойкость в ходе специальной военной операции:

- Мы чтим подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мы прославляем имена наших мужественных современников, которые сражаются за Родину, будем помнить имена людей, героических отдавших жизнь за справедливость и историческую память.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин в своем выступлении отметил, что время не властно над памятью о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, выстоявших в невиданном сражении, защитивших родную землю, победивших нацизм. О необходимости извлекать исторические уроки и воспитывать у молодежи чувство гордости и ответственности за Отечество, напомнил собравшимся председатель Совета ветеранов ОГО Иван Гашев.

В ходе памятного мероприятия его участники посвятили павшим в борьбе с фашизмом минуту молчания, зажгли свечи и возложили цветы к священному огню.

Творческие выступления солистов и коллективов Культурно–досугового центра вызвали отклик в сердцах присутствующих и, словно, усилили щемящее чувство Победы.

Прозвучали залпы салюта, гимн России и военный сигнал «Вечерняя заря».

Представители дивизии покинули площадь мемориала военным маршем.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54583/