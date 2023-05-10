О перекрытии движения транспортных средств по ул. Свердлова и изменении пути следования автобуса по маршруту №11

Уважаемые жители округа!

В связи с осуществлением ММПКХ работ по ремонту на тепловых сетях по ул. Свердлова (в районе жилого дома № 48 от тротуара через дорогу до жилого дома № 1 по ул. Бажова) в период с 15 по 25 мая 2023 года будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Свердлова по указанному адресу в обоих направлениях.

Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ.

Также в период с 15 по 25 мая 2023 года будет временно изменен путь следования автобуса по маршруту 11: пр. Победы – Герцена – Строительная – дальше по маршруту.

Информация УКСиБ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54611/