Тотальные проверки мотоциклистов пройдут в Челябинской области.
Сообщается, что 18 мая в регионе стартует ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
«Мероприятия с целью предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта продлятся по 21 мая», – говорят в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают байкеров быть внимательными на дорогах, использовать мотошлемы и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим.
https://dostup1.ru/society/Totalnye-proverki-mototsiklistov-proydut-v-Chelyabinskoy-oblasti_163118.html