Тотальные проверки мотоциклистов пройдут в Челябинской области.

Уважаемые жители округа!

В связи с осуществлением ММПКХ работ по ремонту на тепловых сетях по ул. Свердлова (в районе жилого дома № 48 от тротуара через дорогу до жилого дома № 1 по ул. Бажова) в период с 15 по 25 мая 2023 года будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Свердлова по указанному адресу в обоих направлениях. Подробнее