На этой неделе начнется основной период ЕГЭ-2023.

На этой неделе, 26 мая, начнется основной период ЕГЭ-2023.

В пятницу, 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая – русский язык, 1 июня – ЕГЭ по математике, 5 июня – историю и физику, 8 июня – обществознание, 13, 16 и 17 июня – иностранные языки, также 13 июня – биологию, а 19 и 20 июня – информатику.

Ранее сообщалось, что министерство образования и науки РФ утвердило минимальные баллы при сдаче общеобразовательных предметов на Едином государственном экзамене в 2023-2024 учебном году.

Согласно документу, минимальный балл по обществознанию составит 45, по информатике – 44, по русскому языку, литературе и географии – 40, по математике, физике, биологии и химии – 39, по истории – 35, по иностранному языку – 30.

Получение минимальных баллов при сдаче ЕГЭ нужно для поступления в вузы. В сравнении с 2022-2023 учебным годом минимальный бал повышен для сдающих обществознание (с 42), физику, биологию и химию (с 36), литературу (с 32) и информатику (с 40).

https://dostup1.ru/society/Na-etoy-nedele-nachnetsya-osnovnoy-period-EGE-2023_163250.html