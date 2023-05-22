Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения «Последних звонков».

С 17 по 26 мая в образовательных учреждениях Озерского городского округа проходят торжественные «Последние звонки».

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения возможных преступлений и нарушений общественного порядка наружные наряды полиции переведены на усиленный режим несения службы. Учебные заведения и прилегающие к ним территории, а также другие места проведения праздничных «линеек» обследуются с применением специальных технических средств и служебных собак, сотрудниками ГИБДД обеспечивается безопасность дорожного движения, в том числе на пешеходных переходах.

Сотрудники полиции акцентируют внимание жителей города о недопустимости нарушения общественного порядка и напоминают, что случае выявления в общественных местах несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения их родители будут привлечены к административной ответственности.