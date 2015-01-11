Стали известны участники Кубка губернатора Челябинской области по хоккею – традиционный предсезонный турнир стартует 23 августа.
Кроме хозяев соревнований, за Кубок губернатора поборются казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург». Матчи пройдут в круг, с одним днем перерыва. «Трактор» сыграет в вечерних встречах. Завершится турнир 26 августа.
Добавим, в первой половине августа «Трактор» примет участие в предсезонном турнире в Казани.
Кубок губернатора Челябинской области-2023
23-26 августа (0+)
23 августа, среда
15.00* – «Ак Барс» vs «Лада»
19.00 – «Трактор» vs «Металлург»
24 августа, четверг
15.00 – «Лада» vs «Металлург»
19.00 – «Трактор» vs «Ак Барс»
26 августа, суббота
13.00 – «Металлург» vs «Ак Барс»
17.00 – «Трактор» vs «Лада»
* – указано челябинское время
https://dostup1.ru/society/Stali-izvestny-uchastniki-Kubka-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-po-hokkeyu_163399.html