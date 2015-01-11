Стали известны участники Кубка губернатора Челябинской области по хоккею – традиционный предсезонный турнир стартует 23 августа.

Кроме хозяев соревнований, за Кубок губернатора поборются казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург». Матчи пройдут в круг, с одним днем перерыва. «Трактор» сыграет в вечерних встречах. Завершится турнир 26 августа.

Добавим, в первой половине августа «Трактор» примет участие в предсезонном турнире в Казани.

Кубок губернатора Челябинской области-2023

23-26 августа (0+)

23 августа, среда

15.00* – «Ак Барс» vs «Лада»

19.00 – «Трактор» vs «Металлург»

24 августа, четверг

15.00 – «Лада» vs «Металлург»

19.00 – «Трактор» vs «Ак Барс»

26 августа, суббота

13.00 – «Металлург» vs «Ак Барс»

17.00 – «Трактор» vs «Лада»

* – указано челябинское время

https://dostup1.ru/society/Stali-izvestny-uchastniki-Kubka-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-po-hokkeyu_163399.html