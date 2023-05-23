Мотоциклистов Челябинской области призвали к тишине.

По инициативе начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова в регионе стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Водителей мотоциклов с прямоточным выхлопом просят отменить заезды на улицах населенных пунктов, сообщили в УГИБДД по региону.

С открытием мотосезона резко увеличилось количество жалоб граждан на рев моторов в ночное время.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают об административной ответственности за нарушение «закона о тишине».

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mototsiklistov-chelyabinskoy-oblasti-prizvali-k-tishine/