2 и 3 июня «Наш дом» приглашает любимых зрителей в городской парк на премьеру спектакля «Однажды… в Неаполе».

Летний театр - востребованный проект, созданный по инициативе руководства театра, пока с небольшой, но очень симпатичной историей.

Два года назад первые зрители смотрели спектакли, а актеры играли под открытым небом. Президентский грант позволил изменить площадку до неузнаваемости.

Появились две великолепные малахитовые полусферы, закрывающие сцену и зрительские места. Смотреть спектакли на свежем воздухе стало необычайно комфортно.

И вот, новый сезон в Летнем театре, и начинается он с настоящего сюрприза – премьеры спектакля «Однажды… в Неаполе» по пьесе выдающегося итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо.

Режиссер – постановщик Светлана Евстратова считает, что этот привет из солнечной Италии очень органично впишется в рамки Летнего театра, заставит зрителя активно участвовать в представлении.

Премьерные показы пройдут 2, 3, 17 июня.

Еще одним необычным событием станет выступление группы Dropps. Этот коллектив был создан в стенах театра в 2010 году. Музыканты, автор песен и солистка группы актриса Алла Зорина 10 июня исполнят на сцене летнего театра известные песни и новые композиции.

Современное звучание акустической гитары, нежный женский вокал погрузят зрителей в атмосферу уютного летнего вечера.

В этом году исполняется 75 лет Производственному объединению «Маяк». К этой дате приурочен показ документальной драмы Никиты Золина «Сборная СССР».

Маленькие зрители увидят веселые добрые и любимые сказки. 4 июня «Красную шапочку», 18 июня «Доброго Хортона», 25 июня «Зарядку для хвоста».

Вечерние представления начинаются в 18 часов, утренние в 10 часов 30 минут.

Есть добрые новости и для любителей кино. Социальный партнер театра «Наш дом», Челябинский Киноцентр им. Сергея Герасимова предоставил несколько фильмов для просмотра. 11 июня под сводами летнего театра можно посмотреть комедию Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». 18 июня будет показана драма «В огне брода нет», а 25 июня мелодрама «Начало».

Сеансы начинаются в 20 часов, вход бесплатный.

В настоящее формируется афиша на август. И вновь, не обойдется без сюрпризов. Уже сейчас известно, что в один из летних вечеров состоится концерт по стихам поэтов городов ЗАТО.

Добро пожаловать в Летний театр!

Информация театра "Наш дом".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54754/