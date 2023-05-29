До 2-го июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара (+36°С и выше)

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

С 31 мая по 2 июня 2023 в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара (+36°С и выше).

Высокая температура воздуха, является большой нагрузкой на организм любого человека. Труднее всего пожилым людям, хроническим больным и детям (особенно грудным).

Длительное воздействие высоких температур может привести к нарушению обмена веществ, обезвоживанию, тепловым ударам, а также к снижению иммунитета в целом.

Рекомендации гражданам:

· Ограничьте физические нагрузки;

· Постарайтесь не выходить на улицу с 11 до 16 часов;

· Не оставляйте маленьких детей спать на солнцепеке;

· Носите светлую просторную одежду из натуральных тканей. Обязателен головной убор;

· При передвижении по улицам больше находитесь в тени;

· Пейте больше воды комнатной температуры (но ни в коем случае не ледяной);

· Будьте осторожны с алкоголем (спиртные напитки в жару провоцируют тахикардию и сильное расширение сосудов головного мозга, что может привести к инфарктам или инсультам);

· Желательно ограничить курение;

· Пища должна быть легкой (рыба, овощи, фрукты и ягоды);

· По возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день.

(использованы рекомендации специалистов Института скорой медицинской помощи имени Склифосовского)