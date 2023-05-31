На проспекте Карла Маркса произошла утечка на одном из канализационных коллекторов.

На территории торговых рядов по проспекту Карла Маркса организованы работы по устранению утечки на одном из канализационных коллекторов.

Решают актуальную задачу в тесном взаимодействии два муниципальных предприятия – «Память» и ММПКХ.

В настоящее время специалисты МУП «Память», на чьей территории находятся торговые ряды, ведут подготовку к непосредственному ремонту трубопровода: на месте подтопления расположена световая опора, которую необходимо демонтировать. В связи с этим производится отключение электрических сетей и перенос системы видеонаблюдения.

Основной этап по устранению утечки начнется в понедельник, 5 июня – этим займется ММПКХ. Коммунальная служба подготовила все необходимые материалы и оборудование и планирует завершить ремонт в течение 1-3 дней.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54820/