В Челябинской области установят 122 камеры, штрафующие за непристегнутый ремень.

Сообщается, что с начала текущего года 10 комплексов автоматической фото и видеофиксации выявляли подобные правонарушения. Более 4 тыс. автовладельцев привлечены к ответственности, всем выписаны штрафы в размере 1 тыс. рублей.

«В настоящее время проводится тестирование еще 122 комплексов, которые также будут выявлять непристегнутых водителей и пассажиров. Вынесение постановлений (о привлечении к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ) с этих комплексов начнется с июля текущего года», – прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.

Там напомнили, что использование ремней безопасности значительно снижает риск получения травм в случае дорожно-транспортных происшествий.

Отметим, подобные нарушения с помощью автоматических комплексов фото и видеофиксации стали фиксировать с 13 февраля 2023 года.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ustanovyat-122-dorozhnye-kamery-shtrafuyuschie-za-nepristegnutyy-remen_163814.html