Юным озерчанам торжественно вручили первые паспорта.

8 июня, в преддверии празднования Дня России, в городской библиотеке состоялось вручение паспортов 14-летним жителям Озерского городского округа.

Свой первый в жизни паспорт гражданина Российской Федерации получили десять школьников. Документы и подарки от партии «Единая Россия» вручал председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

– Получение этого документа дает широкие права, но вместе с ними накладывает и немалые обязанности. И долг каждого из вас - достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства.

Уверен, что вы станете достойными гражданами, честными и ответственными людьми, будете добросовестно учиться и работать на благо нашей Родины, защищать ее интересы, – обратился к ребятам Сергей Гергенрейдер.

Вместе с председателем Собрания депутатов со знаменательным событием новоиспечённых обладателей паспортов поздравила начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Марина Булдакова. В торжественном вручении также приняли участие депутат фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Вадим Каримов, инспектор ОВМ УМВД России по ЗАТО г. Озерск Кристина Дрёмина, руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии Луиза Сайдуллина, директор ЦКиДМ «Мир» Илья Назаров, заместитель начальника Озерского многофункционального центра Светлана Ушакова. Все гости выступили с напутственными словами, пожелав ребятам быть достойными гражданами своей страны, реализоваться в жизни, достигать поставленных целей, всегда бережно относиться к главному документу гражданина Российской Федерации, помнить о своих правах и обязанностях.

Сотрудники читального зала городской библиотеки предложили ребятам посмотреть фильм «История Российского паспорта» и провели для них викторину «Мой паспорт». По традиции праздничное мероприятие завершилось фотосессией.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54892/