В Озерском городском округе есть 200-балльный результат сдачи ЕГЭ

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников Челябинской области по русскому языку и математике базового уровня. Официальная дата ознакомления участников с результатами – 16 июня 2023 года. Напомним, что русский язык и математика являются обязательными предметами для получения аттестата.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 339 одиннадцатиклассников Озерского городского округа. Максимальные 100 баллов получили двое наших выпускниц – Волкова Анастасия (школа №24) и Нажмитдинова Виктория (лицей №39). После утверждения результатов по русскому языку Анастасия Волкова стала одной из двух выпускниц текущего года в Челябинской области, получивших 100 баллов по двум предметам.

В целом по Озерскому городскому округу от 800 до 100 баллов набрали 123 одиннадцатиклассника, из них 41 – 90 и более баллов. Высокий уровень сдачи ЕГЭ по русскому языку (средний балл выше 70) держится в округе уже на протяжении 10 последних лет.

Одиннадцатиклассников, которые не достигли минимального порога в 24 балла, среди выпускников текущего года нет.

Также стали известны результаты экзамена по математике базового уровня, который проходил 1 июня. В Озерском городском округе экзамен по этому предмету сдавали 136 выпускников: 100% участников преодолели порог, оценку «отлично» получили более 64 участника.

Таким образом, на сегодняшний день Озерский городской округ может гордиться четырьмя стобалльными результатами: двумя по химии и двумя по русскому языку.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54906/