Качество питьевой воды в Озерске полностью соответствует санитарным нормам.

Информируем жителей Озерского городского округа, что качество воды, поставляемой потребителям, на сегодняшний день соответствует всем санитарным нормам. Эта вода абсолютно безопасна для употребления, что подтверждает ежедневный тщательный мониторинг качества воды, который проводит лаборатория ММПКХ. В случае выявления фактов отклонения, принимаются незамедлительные меры по устранению причин и восстановлению параметров. Но сейчас причин для беспокойства нет.

Напомним, озерная вода после модернизации насосно-фильтровальной станции очищается от механических примесей, затем предварительно обрабатывается в зале микрофильтров, далее – скоростными фильтрами тонкой очистки. После механической очистки вода поступает в мембранные блоки, в каждом из которых 80 мембранных стоек, там проходит очень тонкая очистка. Далее вода поступает в накопительные резервуары и идёт в город.

Что касается анализа воды, проведенного МРУ № 71 на территории зон массового отдыха жителей, пробы воды были взяты в начале прошлой недели у самого берега, когда температура воздуха оставалась аномально жаркой. В такую погоду микроорганизмы активно размножаются в воде, так как любой водоем - живой организм, экосистема с единством живой и неживой природы. Кроме того, обмеление озер также является фактором увеличенной концентрации микроорганизмов.

Как отметили в МРУ №71 ФМБА России, обнаруженные микроорганизмы не являются патогенными и опасными для жизни, так как они находятся везде, в том числе в воде. В ближайшее время планируется провести повторный анализ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54944/