Целая жизнь, отданная детям: глава округа поблагодарил Галину Тихомирову за добросовестный и безупречный труд.

В связи с выходом на заслуженный отдых Евгений Щербаков искренне поблагодарил за годы работы теперь уже бывшего директора «Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Галину Тихомирову.

Галина Анатольевна руководила работой «Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» или детского дома, как его называли раньше, с момента его основания в 1994 году. За почти три десятка лет будучи руководителем этого учреждения сумела создать благоприятные условия для воспитания и социализации детей-сирот.

С 1994 и до настоящего времени в учреждении воспитано 379 детей. Под опеку и попечительство отданы 92 ребенка, переданы в приемную семью 32 ребенка, усыновлен 21 ребенок, возвращены родителям 26 детей, восстановлены в родительских правах 18 человек. Большая часть воспитанников Центра продолжили обучение в колледжах и вузах.

Под руководством Галины Анатольевны в Центре было налажено тесное сотрудничество администрации, воспитателей, специалистов социально-психологической службы, система взаимодействия с образовательными и медицинскими организациями, учреждениями дополнительного образования, социального обслуживания и системы профилактики правонарушений округа и области. Работа Детского дома не раз отмечалась дипломами Министерства образования и Министерства социальных отношений Челябинской области.

Провожая Галину Анатольевну на заслуженный отдых, Евгений Щербаков вручил ей почётную грамоту, искренне поблагодарил за многолетний добросовестный и безупречный труд:

– История Центра помощи детям-сиротам стала вашей личной историей. На этом посту вы для каждого своего воспитанника стали мамой, по-другому в этой ситуации просто не бывает. Я знаю, как вас любят дети. Вы пример для любого руководителя, потому что работа с людьми – это самая сложная работа, тем более с детьми в трудной жизненной ситуации – это огромная ответственность. Благодаря вам многие дети обрели прекрасные любящие семьи, а родители нашли для себя долгожданных малышей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54962/