22 июня — День памяти и скорби.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны.

День памяти и скорби считается самой печальной датой в российской истории. Он стал началом борьбы за освобождение от фашистского гнета не только советского народа, но и всего мира. В этот день в России отдают дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы, чтобы их подвиг не был забыт, а трагедия не повторилась. Его лозунгом можно назвать крылатую фразу «Никто не забыт, ничто не забыто».

Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии. Победа далась советскому народу тяжело. За время конфликта СССР потерял 26,6 млн человек. Среди них не только военнослужащие, но и обычные люди, пленные, жертвы концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода. Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.