Глава округа вручил озерским медицинским работникам медали «За укрепление боевого содружества».

22 июня четыре специалиста Клинической больницы №71, которые в прошлом году работали в Белгородской области, были приглашены в администрацию, где в торжественной обстановке Евгений Щербаков вручил им награды министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Отметим, что ранее, вручая государственные награды военным медикам в честь их профессионального праздника в военном госпитале имени Вишневского, Сергей Шойгу подчеркнул, что все врачи с достоинством выполняют свой долг, оперативно и профессионально работают на местах.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков зачитал выписку из приказа министра обороны Российской Федерации:

– За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решение задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, наградить медалью «За укрепление боевого содружества» Абрамова Константина Анатольевича, Большакова Андрея Юрьевича, Конради Александра Борисовича и Фахретдинова Дениса Ахатовича.

На торжественном вручении медалей присутствовал временно исполняющий обязанности главного врача Клинической больницы №71 Сергей Воронин и родственники награждённых.

По информации Клинической больницы №71, Абрамов Константин Анатольевич – водитель бригады скорой медицинской помощи, Большаков Андрей Юрьевич – контролер технического состояния автотранспортных средств, Конради Александр Борисович – врач-анестезиолог-реаниматолог и Фахретдинов Денис Ахатович – фельдшер были в числе первых медицинских работников, которые отправились в составе сводного медицинского отряда ФМБА России от Уральского федерального округа на работу в Белгородскую область.

Отметим, что с мая 2022 года и по сей день сводный медицинский мобильный отряд ФМБА России продолжает свою работу в Белгородской области. Ежемесячно обновляется состав из числа сотрудников медсанчастей УрФО, подведомственных ФМБА России. В состав отряда входят врачи, фельдшеры и медсестры. Организует работу по подбору и отправке персонала заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной готовности Клинической больницы №71 Лев Викторович Витязев.

Кроме того, врачи регулярно выезжают на территорию ДНР и ЛНР для проведения медико-профилактической работы среди взрослого и детского населения.

Использованы материалы пресс-службы Клинической больницы №71.