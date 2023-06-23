2023-06-26PKT11:50:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.06.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня понедельник, 26 июня 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: +12 ° С • атмосферное давление 733 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветер Северо-восточный 4 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: К.Маркса 6,8, Монтажников 30-2п, Семенова 4-5п с 9 часов до окончания К.Маркса 8-2п с 9 до 14 часов 2 В сетях электро-снабжения: Лермонтова 8,15,17,21, Свердлова 27,29,31 с 8 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Монтажников 30-2п, Семенова 4-5п, Калинина 10а, 10г, Верхняя 11, Бажова 12, Менделеева 25, Космонавтов с 1 по 42 дома с 9 часов до окончания работ К.Маркса 8-2п с 9 до 14 часов Вниманию озерчан! В связи с прохождением циклона ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Вниманию жителей округа! 26 и 27 июня 2023 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Вниманию автомобилистов! 26.06.2023 г. с 18.00 ч. до 20.00 ч. в связи с проведением строительных работ, будет перекрыт участок автомобильной дороги по нечетной стороне пр. Ленина (от ул. Мишенкова до площади Курчатова). Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути по ул. Музрукова и ул. Ермолаева. В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Строительная, д.56 до ул. Менделеева, д.25) до 17.00 часов 01.07.2023 года. Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути. Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку по специальности «Матрос-спасатель». По окончании выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации, возможно трудоустройство на пляжах округа. Справки и запись по телефону: 2-66-10. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. Гидрологическая обстановка: В норме. В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды. Лесопожарная обстановка: На основании постановления правительства Челябинской области № 198-П от 28.03.2023 г.: 1. Установить с 1 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 2. Установить с 20 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов Челябинской области. Постановлением № 227-П от 11.04.2023 с 12 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим». За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 26 июня 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачная погода, дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, в вечерние и утренние часы местами крупный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, днем и ночью местами порывы 15-20 м/с, при грозах до 25 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 12-17°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: В связи с прохождением циклона, в ближайший час и до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Гидрологическая обстановка: В норме. В ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим. Лесопожарная обстановка: НЯ: 26 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 2-5 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных. На территории области будут действовать 2-4 классы пожарной опасности. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55006/ alebedeva 2023-06-26PKT11:50:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.06.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.06.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.06.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 02.06.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 30.05.2023 г.