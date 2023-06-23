«Маяк» укажет верный путь.

В рамках масштабного празднования 75-летнего юбилея ПО «Маяк» впервые прошел общегородской бал выпускников, в котором приняли участие более 300 вчерашних одиннадцатиклассников.

Торжественный вечер «Бал выпускников», который прошёл 23 июня на площади Б.В. Броховича, органично влился в ход праздника. Юных озерчан со сцены поздравили глава округа Евгений Щербаков, генеральный директор предприятия Андрей Порошин, советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», координатор конкурсных программ проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова и начальник управления образования администрации Любовь Горбунова.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Сегодня знаменательный день. Еще раз поздравляю наше градообразующее предприятие с юбилеем, поздравляю всех жителей с днем города. Низкий поклон ветеранам производства, а нашим дорогим выпускникам желаю успешного продолжения своей деятельности, всегда помнить русскую пословицу «где родился, там и пригодился». Наш родной город и «Маяк» всегда вас ждут. Поздравляю с успешным окончанием школы, желаю вам успехов, удачи, крепкого здоровья и быть верными своей мечте!

На сцене чествовали лучших выпускников, 87 человек. Среди них – четверо «стобалльников» ЕГЭ, школьники, победившие во Всероссийских предметных олимпиадах и различных конкурсах, активные участники проектов «Школы Росатома», учащиеся, достигшие успехов в творчестве, спорте, общественной деятельности, волонтерстве.

Символично, что первый общегородской бал выпускников прошёл именно в день празднования юбилея ФГУП «ПО «Маяк». В честь молодых людей звучало много поздравительных и напутственных слов. Не менее торжественно звучали слова о значении «Маяка» в жизни каждого жителя Озерска, о его наградах, которыми предприятие было отмечено за годы своей работы. И, конечно, главное достояние градообразующего предприятия – это люди, профессиональные династии, трудившиеся на производстве, в учреждениях образования и культуры округа. Уважаемые семьи в этот день также чествовали, приглашали на сцену, подарили памятные подарки.

В финале бала выпускники всех школ исполнили танец с учителями, отправили смски с признанием в любви родителям и станцевали вальс. Вечер продолжился концертной программой с участием исполнителей из Озерска, Снежинска и Москвы.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55009/