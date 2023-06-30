Озерск отметил юбилей «Маяка»!

Всего в состязаниях приняли участие 38 специальных управлений ФПС МЧС России из разных уголков страны. Соревнования проходили на базе трёх городов – в Калуге, Озерске и Железногорске. В Озерске за звание лучшей боролись команды из 15 городов. Подробнее
В понедельник, 26-го июня, в актовом зале Администрации Озерского городского округа состоялся брифинг. На встрече с журналистами специалисты подразделений Администрации подвели итоги Бала выпускников, прошедшего в Озерске впервые и Дня молодежи, состоявшегося в минувшую субботу в Городском парке. Подробнее
На этой неделе в Челябинскую область вернется теплая летняя погода. По данным популярных сервисов погоды, со вторника, 27 июня, в регионе температура будет подниматься до +20 градусов и выше, а к выходным перешагнет отметку в +30 градусов. Подробнее