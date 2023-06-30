Мошенники атакуют на сайтах бесплатных объявлений!

Зачастую факты мошеннических действий имеют место при осуществлении сделок купли-продажи товаров или пользования услугами на сайтах бесплатных объявлений и социальных сетях.

Жительница Озерска 1999 года рождения выставила объявление на популярной торговой площадке. С ней связался потенциальный покупатель и после обсуждения товара и условий доставки спросил номер карты и код для подтверждения операции перевода под предлогом «безопасной сделки».

Потеряв бдительность, девушка сообщила код из СМС-сообщения, но вовремя догадалась, что общается с мошенниками. Операции по переводу денежных средств с ее кредитной карты удалось предотвратить и заблокировать личный кабинет вместе со всеми привязанными картами.

Полиция предупреждает, что при осуществлении купли-продажи товаров на сервисах бесплатных объявлений НИКОГДА:

- не переходите по ссылкам под любыми предлогами;

- не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты. Помните: осуществление этой операции не гарантирует получение приобретаемого товара;

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, в том числе не называйте КОДЫ из сообщений.