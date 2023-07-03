Озерский филиал РИР получил статус Единой теплоснабжающей организации поселка Новогорный.

Соответствующее постановление подписал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Следует отметить, что согласно законодательству, для присвоения статуса Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) поставщик тепла должен отвечать ряду требований, ключевыми среди которых являются наличие источника тепловой энергии и стабильное финансовое положение организации. АО «РИР», как часть Госкорпорации «Росатом», обладает необходимыми ресурсами.

Комиссией, рассматривающей заявку, было принято решение с 1 июля 2023 года присвоить статус Единой теплоснабжающей организации Озерскому филиала РИР.

– Статус ЕТО даёт озерскому филиала РИР возможность напрямую взаимодействовать с жителями и предприятиями Новогорного по вопросам качества оказываемых услуг, начисления и оплаты. ММУП "ЖКХ" таким образом сможет сосредоточиться на содержании и обслуживании тепловых сетей поселка, оставаясь теплосетевой организацией, что в целом должно поднять уровень надежности теплоснабжения, – прокомментировал данное решение заместитель директора филиала АО «РИР» в г. Озерске по коммерческой деятельности Алексей Комаров.

Также Алексей Комаров отметил, что для удобства новогорненцев отделение клиентского офиса РИР будет организовано непосредственно в поселке. Жителям Новогорного, как и озерчанам, будут доступны современные способы передачи показаний счетчиков ГВС, оплата без комиссии, личный кабинет. А тот, кто еще не привык к цифровым сервисам, получит квалифицированную помощь персонала клиентского офиса.

Напомним, что в настоящее время озерский филиал РИР управляет Аргаяшской ТЭЦ, которая поставляет тепло в Озерск и посёлок Новогорный. Важно подчеркнуть, что в поселке резервного источника теплоснабжения нет.

Планируется, что модернизация Аргаяшской ТЭЦ, которую осуществляет в настоящее время АО «РИР», позволит увеличить надежность теплоснабжения Озерского городского округа в целом.

Информация пресс-службы АО «РИР».